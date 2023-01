Gebre Selassie chystá výpravu za švagrem Zachou do NHL. Z hokeje má přitom trauma

Valletta (od našeho zpravodaje) - Jeho bohatá kariéra pomalu pokročila do závěrečné fáze. Jeden sportovní sen si ovšem šestatřicetiletý bývalý reprezentant ještě stále nesplnil. Už dlouho chystá výpravu na zámořskou NHL, kde teď za Bruins v obávané české lajně s Davidy Pastrňákem a Krejčím válí jeho švagr Pavel Zacha.

„Ještě pořád jsem se tam nedostal. Doufám, že letos už mi to vyjde. Boston hraje fantasticky, věřím, že by se v play off mohl dostat daleko. Pavlovi se taky daří, zrovna před pár dny podepsal novou smlouvu," připomíná Theodor Gebre Selassie lukrativní Zachův čtyřletý kontrakt.