GLOSA: Bolka bych z branky nevyndával. Podobný kiks už nezopakuje

Proč zkušený gólman v 60. minutě utkání přestal hrát, místo míči se věnoval plísnění spoluhráčů a dovolil tak hostujícímu Matěji Pulkrabovi skórovat, ví asi jen on. Mezi novináře svůj kiks 37letý brankář vysvětlit nepřišel. A trenér se neptal. Nechává hráčům dva dny pro sebe. Až pak přijde rozbor utkání.

Nabízí se nejpravděpodobnější vysvětlení, že Bolek prostě předpokládal, že míč, který se odrazil od holeně Adama Hložka směrem mimo branku, tam i skončí. Matěj Pulkrab ho ale vyvedl z omylu.

Bota brankáře musela Karvinské mrzet dvojnásob, protože hosté do té chvíle marně vymýšleli způsob, jak na dobře pracující defenzivu vyzrát. Po vstřelené brance se Letenští uklidnili, a přestože pak gól také dostali, vedení už díky druhému gólu Haraslína udrželi.

Bolek hrubě chyboval a v očích fanoušků tím smazal spoustu dobré práce, kterou od svého příchodu do týmu na začátku loňského roku udělal. V situaci, kdy Karviná potřebuje každý bod, je i ta nejmenší chyba totiž dvakrát tak bolestná.

Ostravský rodák ve zbývajících minutách utkání proti velkému favoritovi ukázal, že chytat umí. Ostatně jinak by nebyl osm let v první lize a nepatřil by do kádru Plzně, se kterou má tři mistrovské tituly ze sezon 2012/2013, 2014/2015 a 2015/2016. Proto si nezaslouží, aby byl po jedné, byť obrovské chybě zatracen.

Bolek v této sezoně odchytal 13 utkání a inkasoval čtyřiadvacet gólů. Kolik jich ale šlo opravdu na jeho vrub? Brankář Karviné to za chybující defenzivou nemá snadné a také před gólem Pulkraba si stoper Martin Šindelář proti útočníkovi Sparty Adamu Hložkovi nepočínal nijak důrazně. A Bolek měl zřejmě potřebu mu to hned od plic připomenout. Bohužel pro něj situace pokračovala...

Pokud by to zdravotní stav dovoloval, ve Zlíně by šel do karvinské branky pravděpodobně buď Vladimír Neuman, nebo Jiří Ciupa. Oba náhradníci jsou ale dlouhodobě zranění a Bolkovi na střídačce kryje záda nezkušený, první ligou nepolíbený 19letý mladík Jakub Drobek. Trenérovi Páníkovi tak nezbyde nic jiného, než to buď risknout, nebo ponechat v bráně Petr Bolka.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Matěj Pulkrab střílí gól Sparty, brankář Karviné Petr Bolek se přemístit nestačil.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Jsem přesvědčen, že vsadí na zkušenost a na to, že Bolek se podobného kiksu jako proti Spartě ve Zlíně nedopustí. A když jej podobným výkonem jako proti Slavii, Slovácku či právě proti Spartě podpoří i spoluhráči, nevidím důvod, proč by Karviná na hřišti Zlína nemohla uspět. Ostatně, má mu co vracet.