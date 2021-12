Silný a strašně důležitý. Jolly Joker řádí dál, zachraňuje Spartu

Co na tom, že mu střelecký zápis tentokrát naservíroval soupeřův gólman. Petr Bolek se jal plísnit obránce, a nepochopitelně přestal chytat...

Totální zkrat Bolka, místo zákroku křičel na hráče. Jen on ví, proč to udělal, krčil rameny Páník

„Nevím, co se stalo, musím se teprve podívat. Dobíhal jsem balon, Bolek se koukal do hřiště a nesledoval míč. Trochu mi to ulehčil," žasne sám Pulkrab, jak ke gólu přišel.