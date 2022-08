GLOSA: Nejen severní vítr je krutý, i soupeři jsou příliš protivní

Příště by už ale prý mělo být lépe, protože bude vanout od jihu. I když kdoví, jak to v době klimatických změn se silou jižního vánku v neděli v Českých Budějovicích bude. V úvodu nové sezony se totiž ukázalo, jak zrádné jsou všechny prognózy a předpovědi.

Exmistrovská Slavia vstupující do ní s jediným cílem vrátit titul do Edenu se o tom ostatně přesvědčila. Stačilo, aby zafoukalo od východu a padla, jen co do ligy vkročila. A zase s Hradcem Králové, který ji v jarní nadstavbě výhrou 4:3 připravil o plánovanou obhajobu primátu a načal sérii, z níž se trenérovi Trpišovskému ježí zbytek vlasů ukrytý pod obligátní kšiltovkou. Aby ne, když z šesti posledních ligových utkání vyhrála Slavia jediný. 8. května v jarní nadstavbě na Slováckem...