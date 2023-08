GLOSA: Nejhorší vstup fotbalistů Zlína do sezony v historii nemusí znamenat špatný konec

Přesto měli Ševci dál na bodovém kontě nulu, takže se o to víc upnuli k sobotnímu domácímu duelu s Libercem. Kýženou výhru jim v nastavení sebral VAR, který odvolal kvůli ofsajdu Koviničovu trefu, která by jinak byla zřejmě vítězná. Utkání skončilo 1:1, avšak zisk premiérového bodu Zlín znovu podpořil s výjimkou úvodu střetnutí solidním výkonem.

Kouč Pavel Vrba nyní dává příležitost mladším hráčům. V jednu z největších opor vyrostl záložník Slončík a po uzdravení je na hřišti hodně vidět jen o málo zkušenější Tkáč. Proti Liberci odehrál o víkendu výbornou čtvrthodinu další nadějný odchovanec Bužek. Zdá se, že v symbióze se staršími fotbalisty by se mohli Zlíňané postupně propracovat v tabulce na vyšší pozice. Nutně k tomu ovšem potřebují zvládnout nadcházející dva zápasy v Hradci Králové a s Teplicemi. Po Liberci to pro ně budou další utkání pravdy, které o ambicích moravského celku napoví o dost víc.

Pokud se jim to povede, dodá jim to o něco větší klid do dalšího průběhu ligy. A sezona, kterou zlínští fotbalisté začali nejhůř v historii, by pro ně nemusela skončit vůbec špatně. Navzdory tomu, že některé zlé jazyky po jarní takřka zázračné záchraně Ševců mezi elitou na úkor kolabujícího Brna tvrdily, že si tím sestup jen o rok odložili. Ve Zlíně věří, že se naprosto mýlily.