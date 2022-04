GLOSA: Neztrať se sám sobě. I to je jeden z důvodů, proč Jarošík odmítá fotbalový beton

„Mohl jsem, jenže k čemu by to bylo?!" položil si po sobotní třígólové lekci od Pražanů řečnickou otázku trenér Severočechů Jiří Jarošík, aniž by čekal odpověď z auditoria. Znal ji sám...

Možná by jeho tým sázkou na bezuzdnou defenzivu potrápil Spartu mnohem víc. Třeba by ji vzdoroval nejen v první půli, ale i bez dvou hostujících sparťanů Fortelného a Sejka a absentujícího Jukla by ji brnkal na nervy déle než pětačtyřicet minut. Dost možná by se „bránící autobus" zaparkovaný v Grigarově šestnáctce a čekání na protiútok a sporadickou šanci promítlo do přijatelnějšího výsledku anebo alespoň skóre.