GLOSA: Pospíšil není na lavičku, trenér jeho kvalit musí využít

Proti Teplicím už Pospíšila do základu nepostavil a Hanákům to bez něj evidentně nešlo, ač nakonec tři body za výhru 2:1 vydřela. Denis Ventúra, který dostal ve středu zálohy přednost, hru brzdil, nedokázal kloudně přihrát, chyběl mu i nápad.

„To, jak jsme si počínali v prvním poločase nemělo s Martinem žádnou souvislost. Máme prostě dvacet hráčů a on byl zrovna na lavičce. Na Slovácku jsme ho po poločase vyndali a druhý nám tam vyšel. Na to jsme chtěli navázat. Vsadili jsme na hráče, kteří jsou na tom lépe běžecky. U Honzy Fortelného jsme sázeli i na jeho teplickou minulost. Kvůli větší motivaci," vysvětloval ne příliš přesvědčivě Jílek.

S Pospíšilem prý o tom před utkáním mluvil. „Byl připravený na to, že přijde na hřiště v průběhu zápasu jako rozdílový hráč a pomůže nám v těžkých podmínkách, které jsme čekali, a to se i stalo. To, že nebyl od začátku, mělo tedy své důvody a tah s ním nám vyšel. Nejdůležitější teď pro nás jsou tři body," vykládal dále.

Faktem je, že Pospíšil zatím po návratu do Olomouce neukázal, co umí. Je to ale kreativní, chytrý, šikovný hráč, jehož potenciál je třeba maximálně využít. A právě trenér by měl vymyslet způsob hry, aby byl pro mužstvo co nejprospěšnější. To se však Jílkovi zatím nedaří. Nechat takového borce na lavičce je však zbytečný luxus.