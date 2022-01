GLOSA: Střelec Jurečka do třetiligového béčka? Nedohoda by neprospěla jemu ani Slovácku

Cena donedávna spíš průměrného ligového borce se tím však za poslední půlrok na fotbalovém trhu notně zvedla. Vždyť Jurečka aktuálně vede společně s plzeňským Beauguelem pořadí nejlepších kanonýrů elitní soutěže. A tak zatímco ještě nedávno se zdálo být jeho prodloužení smlouvy ve Slovácku, která mu vyprší po této sezoně, pouhou formalitou, teď to vypadá, že o tak snadnou záležitost zdaleka nejde.

Jurečka tvrdí, že je v Uherském Hradišti šťastný, a nic mu zde ke spokojenosti nechybí. Proto v zimní pauze odolává nabídkám z jiných klubů. Vážný zájem prý o něj projevil zejména ostravský Baník. Sedmadvacetiletý střelec sice pochází z nedaleké Opavy, avšak nejbližší budoucnost hodlá dál spojit se Slováckem. Zároveň ale ví, že jeho dres nebude oblékat věčně. Proto by si rád zanesl do nového kontraktu výstupní klauzuli, která by mu v případě výhodné nabídky umožnila odejít předčasně. Jenže na výši odstupného se prozatím s hradišťskými funkcionáři nedohodl.

K rozhodujícímu jednání má dojít v nejbližších dnech. Nedohoda by nebyla ani pro jednu stranu příjemná. V případě neprodloužení smlouvy by sice vedení Slovácka mohlo sáhnout až ke krajnímu řešení a přeřadit Jurečku na jaře do třetiligového béčka, ale tím by tým přišel o jeho góly a klub by navíc finančně tratil při jeho následném přestupu.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Hráči Slovácka se radují z gólu.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Na něco takového by však mohl doplatit i Jurečka. Půlrok, během něhož by nemohl nastupovat v nejvyšší soutěži, by ho notně přibrzdil v rozletu. Vzal by mu možnost zabojovat o korunu nejlepšího ligového kanonýra, a navíc by se na delší čas vytratil z povědomí veřejnosti i fotbalových manažerů a skautů. Přestože by se na konci června stal volným hráčem, lukrativní nabídky by se mu asi zrovna nehrnuly.

I proto se dá čekat, že obě strany dojdou nakonec ke kompromisu. Nucené půlroční odstavení z vrcholového fotbalu by neprospělo hráči ani Slovácku, jehož už tak dost úzký kádr by po odchodu Navrátila do Olomouce oslabil o dalšího borce. A Jurečkovi by mohlo zase pořádně zašmodrchat v poslední době tak slibně našlápnutou kariéru.