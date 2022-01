Zájem byl, ale Jurečka zůstává. Soustředím se na Slovácko, tvrdí nejlepší podzimní ligový kanonýr

Kdyby mi to někdo předpověděl před sezonou, bral bych to samozřejmě všemi deseti. Loňskou letní přípravu jsem absolvoval po covidovém onemocnění, a necítil jsem se úplně nejlíp. I tak jsem se ale hned zkraje prvoligového ročníku dostával do spousty šancí, avšak zpočátku jsem jich dost zahazoval. Nepanikařil jsem, a snažil se na sobě dál pracovat. Postupem času mi to začalo padat. Hodně se mi povedly zejména poslední dva podzimní duely s Hradcem a Jabloncem. Musím ovšem dodat, že těžím z práce celého týmu.