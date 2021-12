GLOSA: Teplický pohled do zrcadla

První přišel Řepka a to už počátkem roku, přičemž v jeho rozhodování sehrál nesporně roli i pocit odpovědnosti ke klubu, v němž se vydal na dráhu funkcionáře a kde v nejslavnější éře teplického fotbalu sbíral zkušenosti, co role profesionálního bafuňáře obnáší. Řepka nastoupil na pozici ředitele teplického klubu, v minulosti byl mimo jiné generálním sekretářem fotbalového svazu a poté mužem, jenž byl jednou z tváří F-evoluce.

Řepka hned poté, co prohlédl klubovou realitu, do níž se vnořil. Hlavně tu finanční. Pochopitelně tušil, že i belgický sklářský koncern AGC saturující po léta fotbal na Stínadlech utáhl v koronavirové krizi kohoutky, ale až pohled na sloupce čísel ve fotbalovém účetnictví mu dal na srozuměnou, o jak drastický zásah šlo.

Jarošík provázen naivitou trenérského novice sice věřil, že si díky svému jménu, přístupu k hráčům a zkušenostem posbíraným v zahraničí poradí a situaci zvládne, jenže po třech měsících procitl i on. „Počítal jsem, že to bude náročné a těžké, i když ne až takhle," hlesl po sedmé prohře v řadě.

Pokud by je nezvládl, nejspíš by mu nezbylo než se postavit před zrcadlo a zeptat se: Jsem dobrý trenér? A měl jsem skutečně na to, abych zvládl panující situaci a konstelaci, ve které se Teplice nachází?!

Nebyl by ostatně prvním, ani posledním trenérem, kdo by se zrcadla takto ptal. I slavný a úspěchy ověnčený Nizozemec Danny Blind byl donucen se před něj po kvalifikačním nezdaru s českým národním týmem v kvalifikaci o EURO 2016 postavit a podobné otázky mu klást. A to jako hráč vyhrál s Ajaxem i reprezentací Oranje pomalu všechno, co se vyhrát dalo.