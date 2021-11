Slavii pomohlo, že nemusela měsíc opustit Vršovice. I poslední Teplice se o tom přesvědčily

„Samozřejmě že to vliv na naše výsledky a výkony mělo. Je rozdíl hrát de facto pořád doma, nemuset cestovat a hned po zápasech využívat zázemí stadionu a různých procedur, které máme v Edenu pro hráče dispozici. Prostě něco jiného, než když jsme v úvodu sezony končili ve čtvrtek o půlnoci ve Varšavě a v neděli museli do Karviné,“ netajil trenér Jindřich Trpišovský, že příznivý los jeho mistrovskému celku během listopadu pomáhal, nahrával a zákonitě se promítal i do zlepšujících se výkonů.