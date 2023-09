Góly podle Benzemy. Birmančevič ztratil ve Francii rok, nechal se však inspirovat hvězdou

Než přišel do Toulouse, zásadní pro něj bylo angažmá ve švédském Malmö. Výrazně mu pomohl do Ligy mistrů a působil tam pod trenérem Jonem Dahlem Tomassonem, bývalým vyhlášeným kanonýrem. Ve Francii se pak pětadvacetiletý Srb nechal inspirovat hvězdou ještě větší, Karimem Benzemou.

Nebyl jsem povolán do národního týmu, dostal jsem tři, čtyři dny volno. Po náročném začátku sezony to moje tělo potřebovalo. Jsem teď zase připravený, abych byl schopný absolvovat zápas každé tři nebo čtyři dny.

Zásadní je, že všichni hrajeme pro tým. Učím se, co říká Karim Benzema. Když má ofenzivní hráč možnost vystřelit a dát gól, tak to udělá. A když má možnost nahrát, tak nahraje. Je vidět, že nám to vzájemně funguje, proti Slovácku jsem přihrál na gól Lukáši Haraslínovi. Je znát, že máme souhru, že se jen nesnažíme každý vstřelit branku.