Hancko… a kdo dál? Blížící konec přestupového období může přinést další odchody z Fortuna ligy

Srpen se přehoupl do své druhé poloviny a blíží se tak uzávěrka pro přestupy do zahraničních soutěží. Bude tak zajímavé sledovat, kdo nakonec stihne českou ligu opustit. Možnými přestupy z Fortuna ligy se zabýváme v pořadu Přímák s Petrem Mikolandou, kde se řeší zejména odchod Dávida Hancka, jehož přestup do Feyenoordu už by nemělo nic bránit. „Pro Spartu obrovsky špatný krok, že odchází, protože je to jejich, skoro by se dalo říct, nejdůležitější hráč v defenzivě,“ reaguje fotbalový trenér a někdejší útočník West Hamu.

Kdo by ještě před koncem přestupového období mohl opustit Fortuna ligu? Řešíme v pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek „Je to v kabině velice dobrý parťák a je to i charakter, který chce vždycky vyhrát," dodává na adresu slovenského zadáka. A jak ho Sparta nahradí? „Velice těžce..." má jasno Mikolanda. Mezi sparťanskými fanoušky se naopak čile spekuluje o příchodu Matěje Vydry na Letnou. Reprezentační útočník měl být dokonce spatřen v hledišti na zápase s Olomoucí. „Když bude zdravý, tak určitě by to fungovat mohlo..." myslí si 37letý expert. Výhra Slovácka 3:0 nad AIK v Konferenční lize byla podle experta Petra Mikolandy pro severského soupeře milosrdnáVideo : Sport.cz Dále se v pořadu Přímák zabýváme možnými odchody ze Slavie, k nimž by mohlo dojít v případě vypadnutí z předkola Konferenční ligy. A výkony v kvalifikaci o Ligu mistrů by ještě mohly přece jen nasměrovat Jindřicha Staňka do zahraničí. Více ve videu z pořadu Přímák. Podcasty a pořady PŘÍMÁK: Mám problém, že v celé obraně Slavie není Čech

