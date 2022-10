Hapal zahájil misi v Baníku výhrou, ale bez hlasivek. Dva roky jsem na nikoho nekřičel, usmíval se

Baník neporazil tým z Uherského Hradiště v pěti předchozích utkáních, tentokrát si ale pomohl výtečným nástupem a rychlými dvěma góly Almásiho a Plavšiče. „Jsem spokojený. Na hráče jsme apelovali, že musí na hřišti odevzdat maximum a splnili to. Hodně nám pomohlo to rychlé vedení, naopak ta červená byla spíše problém, protože jsme se začali bát o výsledek," líčil Hapal.

Naposledy vedl slovenskou reprezentaci, kde skončil v říjnu 2020. „Je to nezvyk. Dva roky jsme na nikoho nekřičel, protože děcka už mám velké. Nemůžu ani mluvit, jak mám namožené hlasivky. Ale užil jsem si to," usmíval se Hapal.

Slovácko se po senzačním pohárovém vítězství v Nice (2:1) vrátilo do kruté reality. „Jednoznačně! Řekneme si, že se chceme odpíchnout od obrany, protože v poslední době dostáváme hodně gólům a pak to celé popřeme a po půlhodině prohráváme 0:2 a jdeme navíc do deseti. Z mého pohledu jasná nezodpovědnost a špatné individuální výkony. Při prvním gólu stoper nenaváže Almásiho, který pak jde sám, při druhém vůbec nereagujeme, že se už hraje," zlobil se trenér Slovácka Martin Svědík.