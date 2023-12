Hapala potěšila povedená střídání. Ewertona by si v Baníku přál i na jaře

Z Hradce odjíždíte se třemi cennými body. Jak jste celý zápas vnímal?

Začnu od konce. Jsme spokojeni s výsledkem. Nicméně utkání se kromě začátku, kdy jsme šli do vedení a měli spoustu šancí, nevyvíjelo podle našich představ. Jak už bývá zvykem, soupeř si vypracoval nějakou situaci a my z ní inkasovali. Věřili jsme, že jsme schopni zápas otočit, což se podařilo. I díky výborným střídáním. Ale vůbec to nebylo jednoduché. I kvůli hřišti, nedalo se příliš kombinovat, spíše bylo nutné hru zjednodušit.

Když přišla řeč na střídání – Jiří Klíma naskočil z lavičky a obratem připravil dvě branky.

Jirka to oživil výborně, byl u obou gólů, které vstřelil Tanko. Ale řekl bych, že všichni kluci do toho vstoupili dobře. Byli cítit. I Šehić, který dlouho nehrál a vlezl za levou stranu za Ewertona, v soubojovosti a rychlosti splnil to, co jsme chtěli. Tak to ale bývá. Někdy vám to vyjde, jindy ne. V úvodu sezony to vycházelo a náhradníci nám pomáhali, tak jsem rád, že to tak dopadlo i teď.

Z práce žolíka Klímy těžil Abdullahi Tanko. Ten v prvním poločase dva samostatné úniky spálil, pak ale dvěma brankami otočil skóre…

Dnes jsme zvolili taktiku, že jsme ho nevystřídali a nechali na hřišti až do konce. Potvrdilo se, že to bylo dobré řešení. Příležitosti má v každém zápase dost. Jen jich potřebuje hodně na vstřelení branky. Pak vždycky záleží, jak s nimi naloží.

⌛️ 𝗙𝗧 | Po velkém obratu v závěru a dvou gólech Tanka bereme tři body! 💪🏻 #hkrfcb pic.twitter.com/VBVav8WfwQ — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) December 9, 2023

I když jste prohrávali o gól, do sestavy jste poprvé sáhli v 70. minutě. Dříve jste o tom neuvažovali?

Výkon týmu se nám líbil. Dvojice Tanko-Kubala nahoře hrála dobře. Filip (Kubala) výborně pracuje v meziprostoru, čekali jsme, že se dostane do nějaké šance. To se mu nepodařilo. My zůstali trpěliví, střídali později a ukázalo se to jako dobré rozhodnutí.

Vítězstvím jste se, minimálně do nedělního duelu mezi Slavií a Mladou Boleslaví, vrátili do top šestky. Vážíte si jej i z tohoto důvodu?

Každá výhra je velmi důležitá. Tabulka je nacpaná už od skupiny o záchranu, nejsou tam žádné velké rozdíly. Každopádně před sebou máme ještě týden, budeme hrát se Slavií a zkusíme se na ni co nejlépe připravit. Pak si to nějakým způsobem vyhodnotíme. Sedmadvacet bodů v tuhle chvíli je ale dobrý počin do jara.

Proti Slavii ale nebudete moci využít Ewertona, který u vás právě z Edenu hostuje a proti Hradci také skóroval. Věříte, že jej udržíte i pro druhou část sezony?