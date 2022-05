Harazim naštval Koubka, gólman jej bránil. Ligový obránce by do malého vápna míč nikdy neposlal, říkal Vízek

Hosté hodně protestovali, byli přesvědčení, že Ndefe hradeckého beka fauloval, sudí Michal Křepský se ale obměkčit nenechal. „Štěpán je v tom nevinně. Byl zezadu faulován. Soupeř mu brnknul o nohu, proto ten míč letěl tam, kam letěl. Na VARu to ale asi nebylo vidět," bránil spoluhráče brankář Votroků Patrik Vízek.

„Ligový obránce by přece míč do malého vápna nikdy neposlal. Chtěl míč odkopnout od branky, ale vinou kontaktu byla ta noha vychýlená," popisoval Vízek situaci, po níž šel Baník do vedení 2:1, které v závěru ještě o jednu branku navýšil.