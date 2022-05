Poslední krok k záchraně zatím neudělali. Mohli jsme být už v klidu, štve vysoká prohra kapitána Zlína

Před týdnem jste doma rozstříleli Teplice, ale teď jste nestačili na Bohemians. V čem byl největší rozdíl mezi oběma duely?

S Teplicemi jsme vstoupili do střetnutí mnohem líp. Rychle jsme si vytvořili náskok, který nás uklidnil. S Bohemkou to bylo přesně naopak. Neuhlídali jsme hned zkraje dvě její standardky a třetí branku jsme si pak dali sami. Všechno se to tak nějak sešlo v náš neprospěch. Nabídli jsme soupeři chybami góly, a Pražané nás za naši nedůslednost trestali.

Po snížení na 1:3 to ale chvíli vypadalo, že byste mohli se zápasem ještě něco udělat. Proč se to nepovedlo?

Dokonce jsme mohli přidat i kontaktní branku. Místo toho ovšem hosté zvýšili vedení na 4:1. O přestávce jsme si v kabině řekli, že se ještě pokusíme utkání zdramatizovat. Šance přišly, avšak my jsme je bohužel neproměňovali.

V případě remízy jste už teď mohli slavit záchranu...

Hrozně nás štve, že se nám to nepodařilo. Mohli jsme být už v klidu, ale takhle nám baráž stále hrozí. Bude to asi boj až do konce. Přitom jsme si záchranu mohli uhrát už dávno. Zbytečně to protahujeme. Musíme teď udělat maximum, abychom v úterý porazili Pardubice v jejich pražském azylu. Byli bychom neradi, aby rozhodoval až náš domácí duel s Jabloncem v posledním kole nadstavby.

Pokud ale v úterý nevyhrají fotbalisté Bohemians v Jablonci, vyhnete se baráži bez ohledu na výsledek vašeho střetnutí s Pardubicemi...