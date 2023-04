Hašek děkoval po úspěšné premiéře za body vkleče pánubohu. Neskutečná úleva, svěřil se po odvolané penaltě

V nastaveném čase totiž sudí Orel nařídil po střetu brněnského Štěrby s Krobotem proti jeho novému týmu pokutový kop, který ale chvíli na to po upozornění videorozhodčího odvolal. „Říkal jsem si, že přece není možné, abychom o vítězství v tak dobře rozehraném duelu nakonec přišli. Když si ale arbitr šel situaci zkontrolovat, začal jsem věřit, že se penalta kopat nebude. Stalo se, a já padl na kolena a ušpinil si kalhoty, které mně manželka před utkáním vyžehlila. Byla to obrovská úleva, a po ní přišla pro změnu neskutečná únava," líčil šťastný Hašek.

Prozradil, jaké svému novému mužstvu udělil před utkáním pokyny. „Řekli jsme si, že nebudeme za vítězstvím spěchat. Pardubice potřebovaly body ještě víc než my, takže jsme se zpočátku tolik nehnali dopředu. Byli jsme trpěliví. Naším cílem bylo zvládnout první poločas bez inkasovaného gólu s tím, že si v pauze řekneme, co dál. Nechali jsme si na lavičce dva rychlé borce Ševčíka s Hladíkem, které jsem poslal na druhou půli na hřiště. Vyšlo to, oba se podíleli na naší vedoucí brance," pochvaloval si.

To, že talentovaný záložník a člen reprezentační jednadvacítky Michal Ševčík nenastoupil v základní jedenáctce, vyvolalo velké překvapení. Zvlášť když Zbrojovce chyběli marodi Souček, Šural, Endl, Hrabina a Pachlopník i vykartovaný Texl. „Michal nehrál na jaře tak dobře jako na podzim, a tak jsem z něj hodlal sejmout odpovědnost," vysvětlil Hašek. „Měl jsem s ním pohovor a na to, že nebude hrát od začátku, reagoval Ševa naprosto příkladně. A ve druhém poločase mužstvu hodně pomohl," cenil si.

Letos 1⃣9⃣ ⚽️ Celkem ve Zbrojovce 3⃣9⃣ ⚽️ (dotáhl čtrnáctého Fero Mikloše) Celkem ve @fortunaligacz, Belgii a na Slovensku 9⃣8⃣ ⚽️ ❤️ Zkrátka kapitán Kuba Řezníček! pic.twitter.com/mo4Ny4HeFY — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) April 16, 2023

Dvougólové vedení zařídil Brňanům po změně stran útočník Jakub Řezníček, který si upevnil s devatenácti brankami postavení v čele nejlepších střelců nejvyšší soutěže a už jen dvě trefy ho dělí od vysněného vstupu do Klubu kanonýrů. „Před lety jsme spolu hráli za Příbram, a to byl Kuba mladý raubíř. Teď je to táta s vzorným přístupem k fotbalu. Je skvělé, že je týmu takhle prospěšný. Pokud budu u jeho vstupu do Klubu kanonýrů, bude to pro mě velká čest," svěřil se Hašek.