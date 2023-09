Havlík rozhodl gólem bitvu se Zlínem. V derby je to o mnoho sladší, usmívá se záložník Slovácka

„Michal Trávník byl těsně předtím faulovaný, avšak ještě mi stihl míč propíchnout. Sudí nám naštěstí ponechal výhodu. Vyrazil proti mně jeden ze zlínských obránců, a tak mi nezbývalo nic jiného než ho zkusit obstřelit. Vyšlo to náramně, balon zapadl k tyči,“ liboval si šťastný Havlík.

Slovácko mělo sice v prvním poločase převahu, avšak v ofenzívě se příliš neprosazovalo. „V koncovce nám to zpočátku dost vázlo. A když jsme se pak dopouštěli chybiček v přechodové fázi, začali se prosazovat směrem dopředu i Zlíňané. Jejich standardky jsme si ale pohlídali,“ těšilo ho.

Havlík prozradil, že trenér Svědík v poločasové pauze fotbalisty Slovácka v kabině nabádal, aby byli trpěliví. „Říkal nám, že to může být utkání o jednom gólu. To se potvrdilo. Nabádal nás, abychom hodně stříleli. S výjimkou Vukadinovičova brejku už to bylo po přestávce z naší strany téměř na jednu bránu. Naštěstí se jeden pokus ujal,“ oddechl si.