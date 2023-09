Co chceme víc? Jestli to hráči psychicky nezvládají, nemají v Jablonci co dělat, zuřil Látal

To, co jsme chtěli hrát, se nám dařilo jen dvacet prvních minut. Přitom nám všechno nahrávalo, Budějovice nám daly dárek. Po hrubé chybě soupeře jsme vstřelili první gól, jenže pak jsme udělali naivní penaltu a po gólu Dynama na 1:1 se všechno obrátilo.

Červená karta v 50. minutě byla druhý dárek od Budějovic, jenže jsme pak skoro netrefili bránu. Druhý poločas vyústil v to, co předvádíme už sedm kol. Naše ofenzivní fáze je žalostná. Jestli nedáme gól, logicky nemůžeme pomýšlet na body. Když hrajete v jedenácti proti deseti, musíte to úspěšně dohrát, jenže my jsme z přesilovky nevytěžili nic.

Na sérii v zápase nemyslíte. Jde o to, co předvádíte na hřišti. Když máme brejkové situace, musíme je dotáhnout ke gólu. Jenže místo toho se tým po inkasované brance na 1:1 z hloupé penalty sesypal a přestali jsme hrát.

Buď je chyba ve mně, nebo v hráčích. Minule jsme uhráli remízu se Slavií, zato v Budějovicích jsme se dostali do fáze, kdy jsme prohráli každý souboj. Byli jsme dobře nachystaní a úvod zápasu to ukázal, jenže pak jsme se složili. Ovšem jestli na to hráči psychicky nemají, tak co dělají v Jablonci? Pokud to psychicky neunášejí, nemají tu co dělat.