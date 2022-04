Havlík z otočky levačkou rozhodl. Když už dám gól, většinou se líbí, usmívá se záložník Slovácka

Svojí vydařenou trefou z otočky nadchl hradišťské fanoušky. „Góly nedávám příliš často, ale když už mi to tam spadne, tak se to divákům většinou líbí. Moc jsem se ani nedíval, kde stojí olomoucký brankář. Levačkou jsem se snažil mířit na zadní tyč. Zapadlo mi to tam úplně stejně jako na předzápasovém tréninku," libuje si záložník Slovácka.

Slovácko se po matném vstupu do jara postupně zlepšuje. „Najeli jsme na nějakou vlnu zápasů bez prohry v lize i v domácím poháru. Kéž by nám to vydrželo co nejdéle," přeje si Havlík, jemuž na konci sezony vyprší v hradišťském klubu smlouva. „O případném prodloužení se jedná, pracuje na tom můj agent pan Nehoda," tvrdí.