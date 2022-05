Hejdova dekáda v Plzni: Kartáč od Vrby, čekání na šanci, titul s kapitánskou páskou

„Když jsem do Viktorky přišel, ani ve snu by mě nenapadlo, že zvednu pohár pětkrát. A teď dokonce jako kapitán. Strašná euforie, hodně si to užívám," zářil Hejda po zisku titulu. Do Štruncových sadů zamířil ze Sparty v létě 2012. Jako perspektivní, nicméně nezkušený 22letý mladík. Stal se sice součástí zlaté éry Viktorie, která sbírala úspěchy i na evropské scéně, nicméně pevnou pozici si získal až v posledních čtyřech sezonách.