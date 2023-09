Další odvolaný kouč v lize! Hejdušek v Karviné skončil

Nabízí se například právě exhradecký kouč Weber, jenž s Karvinou v roce 2016 poprvé postoupil do nejvyšší soutěže a jehož mají fandové ligového nováčka ve velké oblibě. V zákulisí padlo také jméno Romana Westa, který nedávno skončil v Třinci a o němž v Karviné už v minulosti uvažovali. Alternativou by mohl být také bývalý trenér Baníku a současný lodivod třetiligového Hlučína Ondřej Smetana.

„Důvodem odvolání trenéra jsou pouhé čtyři body v tabulce a patnácté místo v tabulce. Nový trenér je aktuálně ve stadiu řešení, tréninkovým procesem byli pověřeni asistenti v čele Ľubomírem Luhovým,“ uvedl sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Slezané se pod Hejduškovým vedením před touto sezonou po ročním pauze vrátili do nejvyšší soutěže a návrat to byl zdařilý. V prvním kole Karvinští doma deklasovali Zlín 4:1 a dobrá nálada by se v tu chvíli ze stadionu v místní části Ráj dala vyvážet.

Už další kola ale vrátila fotbalisty z nejvýchodnějšího prvoligového města zpátky na zem. Přišly nezdary v Olomouci (1:3), doma s Mladou Boleslaví (1:2), v Pardubicích (1:2), remíza na vlastním stadionu s Jabloncem (1:1), porážka na Spartě (1:3), na Slavii (1:5), v MOL Cupu v Uničově (0:1) a také s Teplicemi po reprezentační přestávce.

„Svoji pozici vnímám pořád stejně, žádný tlak si na sebe nepřipouštím,“ říkal po posledním ligovém kole Hejdušek. „Není příjemné, když na vás lidi křičí. Na druhou stranu, lidi chodí na góly a my je nedáváme. V žádném případě se nehroutím, život jde dál,“ pokračoval.

𝗜𝗡𝗙𝗢🔚 | Vedení klubu se rozhodlo ukončit spolupráci s trenérem Tomášem Hejduškem. Mužstvo prozatím přebírají asistenti.

ℹ️ https://t.co/tRRE3cDqsC pic.twitter.com/ftvIPyJDjS — MFK Karviná (@MFKKarvina) September 18, 2023

Od pondělí už Hejdušek trenérem Karviné není. „Je to tak, v našem fotbale to tak prostě chodí. Ale nechci být negativní. Dalo mi to spoustu zkušeností, zážitků. Skvělý loňský rok, postup, vstup do první ligy. Škoda že jsme na to úvodní vítězství v dalších zápasech už nenavázali,“ uvedl Hejdušek.

Nad tím, co udělal špatně, ještě neměl čas moc přemýšlet. „Je to čerstvé, ale asi jsem doplatil na individuální chyby, ale měli jsme i smůlu a limitovala nás i zranění některých hráčů. Bohužel jsme přestali dávat góly. Jak v posledním zápase, tak v MOL Cupu v Uničově. Ale nebudu se vymlouvat, tak to ve fotbale chodí,“ řekl Hejdušek, jenž v Karviné skončil po roce a čtvrt.