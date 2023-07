Hejduška těší zvučné posily. Jejich zkušenosti potřebujeme, řekl ligový trenérský nováček

Nervózní nejsem, těším se. Je to jenom fotbal (úsměv). Už ať to je tady. Možná vás překvapím, ale před startem druholigové sezony jsem na svou osobu cítil větší tlak. Všichni předpokládali, že budeme soupeře válcovat, nyní to tak není. Trochu tlak cítím, ale není až takový, jako před minulou sezonou, kdy jsme stáli před jasným úkolem postoupit zpátky do první ligy.

Dají. Rád bych, kdyby přišel hráč na kraj a do středu zálohy. Je to stále otevřené. Kádr je větší, protože máme v týmu mladíky, kteří s námi trénují a budou chodit hrát za béčko.

Jeví se super. Je to hodný, pokorný kluk, velký přínos do kabiny, kam přinesl svěží vítr. Byl lehce podtrénovaný, ale pilně na sobě pracuje a nebude trvat dlouho a zvládne celý zápas.

V obranné hře nás trochu tlačí bota, ale pozitivní je, že dokážeme góly dávat. Dali jsme jich jedenáct a stejně jich dostali. Pracujeme na tom a doufám, že už v sobotu proti Zlínu to bude na naší obranné hře vidět. Svozka k tomu určitě přispěje. Je to borec, který by nám měl pomoct jak v zápasech, tak i v tréninku. Je to správný lídr, emotivní kluk, neumí prohrávat. To nám vzadu chybělo. Má za sebou kvůli zranění dlouhou pauzu a Karviná je pro něj nová motivace. Je nastavený tak, že to tu nejde v žádném případě dohrát, ale ukázat, že na ligu pořád má.