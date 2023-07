Čvančaru peskoval s otcovskou přísností. Grázlíky mám radši než buchty, usmívá se bouřlivák

Může být pyšný. Podílel se na růstu dalšího hráče, který odešel na prestižní evropskou adresu.

„Jsem rád, že u nás byl, hodně nám pomohl. Třeba góly v Konferenční lize. Snad jsem mu něco dal. Jde však o to, jestli si to myslí také on. Tomáš musí vědět, jestli jsem mu aspoň jedním procentem pomohl. Já mám stejný metr na všechny," usmívá se Petr Rada.

Nikdy netajil, že Čvančara spadá do kategorie fotbalistů, kteří potřebují tvrdou ruku.

„Mimořádní hráči jsou většinou grázlíci. Mám je ale radši než buchty, co se neprojeví a nepromluví," poukazuje současný trenér pražské Dukly.

„Já s ním byl spokojený. Ale když začal zlobit, dostal přes prsty. S tím nemám problém. Taky Tomáš Hübschman ho měl pod kontrolou a hned mu to vpálil, když bylo třeba. Mohl brečet, mně to bylo jedno. Chtěl jsem, aby Čvančara pomohl mně, ale hlavně jsem chtěl pomoct jemu. Potenciál rozhodně má. Vadí mi ale jeho výstřelky, kterými si škodí," apeluje kouč.

Umí však také pochválit. „Ke cti mu slouží, že kdykoliv jsme se pak viděli, hlásil se ke mně. Pozdravil a zajímal se, jak se mám. Když jsme hráli proti sobě, třeba jsem na něj křikl ‚Nežvaň a hraj!' - a on to akceptoval," culí se Rada.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Dukly Praha Petr Rada během přátelského utkání se Spartou Praha.

„Ve Spartě se Tomáš vyhrál, na jejím titulu po letech má velký podíl. Pomohli si navzájem, těžké zápasy mu prospěly. Z Jablonce by asi takový velký přestup neudělal. Má štěstí, že Tomáš Rosický má ze svého angažmá v Dortmundu v Německu pořád spoustu kontaktů, což také hrálo roli," připomíná trenér sportovního ředitele Sparty.

Jako aktivní hráč strávil Rada několik sezon právě v Německu. Návyky z armádní Dukly se mu tam moc hodily. „Tomáš musí mít na paměti, že tam musí sekat latinu a makat."

Čvančara podepsal s německým bundesligovým klubem smlouvu do 30. června 2028. Sparta by za něj mohla inkasovat v přepočtu více než čtvrt miliardy korun plus další částku za bonusy.

„I Němci se dnes radši rozhlížejí, kdo je bez smlouvy volný... Takový přestup už něco znamená. Má štěstí, že byl tak drahý. Kdyby přišel zadarmo, po dvou špatných zápasech by místo něj klidně nasadili někoho jiného. Takhle dostane potřebný čas. Musí se ale připravit na německý dril, což může jistě i Rosa potvrdit. Výstřelky, které míval v české lize, mu tam tak lehko neprojdou," varuje Rada.

Na druhou stranu je mu jasné, že Čvančara musí v novém angažmá projevit také patřičné sebevědomí. S tím by neměl mít problém.

„On je salámista, jak se říká. Flink jako Láďa Vízek, který přišel do Francie a za týden mu tleskal celý stadion. Tomášovi určitě pomohlo krátké angažmá v Empoli. Už jako mladý se v Itálii musel postarat sám o sebe. Do áčka se sice nedostal, ale s juniorkou se nesmířil a pral se o posun výš. Teď se mu bude hodit, také kvůli sebevědomí," věří Rada.

Borussii poslední sezony nevyšly, hodlá se vrátit na vyšší příčky. „Je to velký a tradiční klub, za Bayernem a Dortmundem vlastně třetí největší v Německu. Jsem rád, že naši kluci teď zase odcházejí do velkých zavedených klubů s tradicí. David Jurásek ze Slavie do Benfiky Lisabon, Čvanči do Mönchengladbachu. Taky Venca Černý se z Holandska posunul do bundesligového Wolfsburgu," oceňuje Rada.