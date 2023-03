Historická výhra, Bohemians využili Plzně v křeči. Veselý o tabulce: Záchrana nám už nestačí

Jakými slovy bystě obrat popsal?

Snové vítězství, které se rodilo strašně těžce v porodních bolestech. Vstoupili jsme do utkání dobře a domácí do ničeho nepouštěli. V jednu chvíli jsme ale dali Plzni čuchnout. Pak soupeř udělal skvělou gólovou akci. O přestávce jsem nebyl spokojený s ofenzívou, naše snažení končilo 30 metrů od brány. Měli jsme za poločas dvě střely, to je málo. Věděli jsme, že tady nejde jen bránit, chtěli jsme být nebezpeční.

A pak přišel hektický druhý poločas.

Vyrovnali jsme se štěstím ze standardky, domácí začali být nervózní, otvírali okénka a my měli dvě obrovské šance. Červená karta Adama Kadlece zhatila naše plány, v tu chvíli berete remízu jako vítězství. A nakonec se zápas podařilo otočit. Chci pochválit celý tým. Uvědomuji si, že tři body jsou určitě šťastné, svezli jsme se s nepohodou a křečí domácích. Posouzení, jestli byl triumf zasloužený, přenechám odborníkům.

Bohemians vyhráli v Plzni poprvé od roku 1996, v minulém kole v Liberci vůbec poprvé v samostatné české historii. Jak vás těší, že pozitivně přepisujete klubovou historii?

O bilanci s Plzní jsem před zápasem nevěděl, v Liberci jsem se to dozvěděl také až po konečném hvizdu. Možná, že kdybych to teď věděl, ani bych sem nejel (smích). Série jsou zajímavé z pohledu diváků a novinářů, tehdy to však byly úplně jiné týmy. Je ale dobré, že je dokážeme zlomit.

Oba góly jste Plzni dali po standardních situacích, připravovali jste se na ně speciálně?

Věděli jsme, že Viktoria má problém s obrannými standardkami, takže ano, zaměřovali jsme se na ně. Je to jedna z věcí, jak se do nich dá dostat. Mají silné ofenzivní standardky, přes defenzívu ale šance jsou, což se také ukázalo.

Už potřetí v sezoně jste dokázali zvítězit, když jste dohrávali v deseti. Umíte už v podobných situacích lépe chodit?

Podařilo se to Teplicích a s Hradcem, naopak v Boleslavi nás soupeř ztrestal. Vedli jsme 2:0 a prohráli 3:4. Učíme se za pochodu, teď jsme hned nasadili hlavičkáře. Antonín Křapka byl připravený naskočit, protože jsem zvažoval, že Adama Kadlece stáhnu. On v tu chvíli dostal červenou. Po zkušenostech už tým trochu ví, jak má v deseti hrát. Je také důležité, za jakého stavu se to stane. Kdybychom prohrávali, bylo by vše složitější.

Bohemians počítají tři ligové výhry v řadě, další přidali v poháru. Teď je na řadě reprezentační pauza, nemůže být pro vás trochu na škodu?

Takové problémy bych chtěl mít každou reprezentační pauzu (smích). Musíme zůstat nohama na zemi. Výhra v Plzni je pěkná, ale asi nerozhodne, jestli zůstaneme v šestce. Slovácko je rozjeté, my ho dvakrát porazili a jak znám trenéra Martina Svědíka, neodpustí nám to. Pak máme pohár na Slavii, jedeme do Olomouce a čeká nás Mladá Boleslav, takže přímí konkurenti. Budeme muset minimálně jeden z těchto duelů zvládnout. Je potřeba udržet si zdravé sebevědomí, ale ne namachrovanost. To se možná stalo před Spartou, nešli jsme do klání pokorně (prohra 2:6, pozn. red.). Výhry v Plzni si musíme vážit a pauzu využijeme hlavně k uzdravení, snad se marodka co nejvíce vyprázdní.

Do dolních pater tabulky se tedy už nekoukáte?

Zajímá nás šestka, to říkám už tři týdny po prohře i výhře. Jestli v ní jsme, tak se tam chceme udržet. Už nám nestačí se zachránit, to bych lhal. Stejně mluvím i ke klukům. Věřím, že od skupiny o sestup jsme odpojeni, ale stále můžeme skončit desátí. Byl bych asi zklamaný, kdybychom šestku neuhráli, ale může se to stát. Posledních šest kol bude výživných, do hry se dostal i Jablonec. Hotovo není, máme však své sny.

Kvůli hostování z Plzně nemohl chytat Martin Jedlička, zastoupil ho Roman Valeš. Máte teď zamotanou hlavu, kdo nastoupí příště?