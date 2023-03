Útočník Viktorie Plzeň Matěj Vydra střílí gól do sítě Bohemians v utkání 24. kola první fotbalové ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Do druhé půle vstoupili lépe Bohemians. Köstlovu ránu sice brankář Staněk vyrazil, ale po dalším rohu už hosté se štěstím vyrovnali. Kadlecovu střelu tečoval Hejda do Chorého, od jehož zad se míč odrazil do sítě.