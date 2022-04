Hložek na cestě do Bundesligy? Mohl by nahradit norského kanonýra Haalanda

Přestup norského kanonýra Erlinga Haalanda je podle posledních zpráv na spadnutí. Ofenzivní hvězda Borussie Dortmund si po sezoně sbalí kufry a vydá se do Anglie, konkrétně do Manchesteru City, kde je pro ni připravena pětiletá smlouva s týdenním příjmem 500 000 liber, tedy cca 15 milionů korun. Vestfálský celek to bude mít při shánění adekvátní náhrady hodně složité.

Manažeři Dortmundu proto nahodili lasa směrem do různých koutů Evropy, včetně České republiky, kde budí pozornost talentovaný Adam Hložek. Devatenáctiletý forvard pražské Sparty se v letošní sezóně dohromady jedenáctkrát zapsal do střeleckých statistik. Právě díky kvalitním výkonům v nízkém věku se dokonce dostal na seznam letních přestupových cílů bundesligového mužstva.

Odchod francouzské hvězdy, která má smlouvu až do roku 2024, očekává i prezident klubu Jean-Pierre Caillot. „Byla by to ztráta času, kdyby u nás zůstal. V zimě jsme za něj odmítli nabídku ve výši 35 milionů eur. To je hodně peněz pro klub, jakým je ten náš. Jeho odchod je vysoce pravděpodobný," předpovídá prezident klubu.