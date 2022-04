Hložek je výjimečný, Dočkal strašně důležitý, chválí Vrba rekordmana i kapitána

„Klobouk dolů před ním. Určitě mohl dát víc gólů, taky mi na víc branek přihrát... Ale je to borec. Vzor nás všech, jsem za něj strašně rád. Doufám, že mu to půjde takhle dál," líčí pro klubovou televizi Ladislav Krejčí mladší.

A co na Hložkův rekord říká Pavel Vrba? „Že na něj byli všichni trenéři hodní, když ho stavěli a má sto startů... Ne, teď vážně. Ukazuje to na jeho výjimečnost. Je to hráč, kterých u nás moc není," usmívá se letenský kouč.