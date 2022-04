Hložkovi může uškodit jeho univerzálnost, myslí si expert. Kdo ho nahradí ve Spartě?

Konec šikovného mladíka v rudém dresu je prvním krokem. Co však dál? Třiašedesátiletý kouč má recept, jak Hložkovu kariéru posunout. „Pokud má jít do TOP mužstva, tak jeho pozice nebude vůbec jednoduchá, aby se prosadil do základu," naznačuje Levý, že by českého reprezentanta mohla čekat ve větší míře i lavička náhradníků a role střídajícího žolíka.

„Myslím si, že by mu prospěl mezičlánek v kariéře, aby nešel třeba do vyloženě TOP klubu..." tvrdí, že by Hložek mohl zvolit na cestě z Letné méně zvučnou fotbalovou adresu.

Stanislav Levý rozebírá přestupové strategie Sparty. Úryvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Bývalý československý reprezentant si všímá také toho, že ve Spartě trenér Pavel Vrba využívá služby Hložka na více postech v sestavě. „Na jednu stranu je to výhoda, ale může to být i kontraproduktivní, že nemá jasně danou pozici," přemýšlí nahlas Levý. Ostatně experti ani fanoušci se často neshodnou, které místo v sestavě je pro Hložka tím pravým.

Florin Nita ve Spartě nechytá. Co bude dál? Diskuse v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Odchodem z Letné by se šibování Hložkem sestavou mělo změnit. „Pokud by ho nějaký TOP klub kupoval, tak si myslím, že s ním bude mít jasný plán, na jakou pozici ho vidí," uvažuje bývalý hráč Bohemians, jenž značnou část hráčské i trenérské kariéry strávil v Německu a třeba v Albánii dosáhl na titul.

A jak by se podle Levého dařilo Spartě, kdyby se musela bez Hložka obejít už v této sezoně? „Chybělo by jí hodně gólů, chybělo by jí hodně asistencí, určitě by nebyla někde daleko níž, ale možná by se pohybovala na rozhraní čtvrtého pátého místa."