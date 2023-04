Hoftycha po vysoké prohře v Ďolíčku vyvolávali fanoušci soupeře

Je to od nich hezké, děkuji jim za to. Máme spolu dlouhodobější vztah. Kdybychom vyhráli, asi by mě nevyvolávali, ale i tak mě to těší. Prohráli jsme těžce, ale Bohemians si letos jedou svůj příběh. Fanoušci a lidi, co tu dlouho dělají fotbal, si to zaslouží. Jen je škoda, že jsme jim pouze dělali sparing.

První ani ne, na ten se dalo reagovat. Daleko důležitější byl ten druhý, Kovařík to nádherně trefil do šibenice. Dostal tím soupeře do absolutní pohody, bylo to navíc pod kotlem, takže fanoušci hráče vtáhli do děje. To také znám moc dobře. My se pak snažili něco ještě změnit, ale bez úspěchu.