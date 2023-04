Chtěli ho vystřídat. Pak ale kanón zn. Kovařík parádně nasměroval Bohemians k vítězství. Poháry by byly fantastické, říká

Háček? 34letý fotbalista už v okamžiku, kdy se nádherně prosadil, vůbec nemusel na hřišti být. „Trošku si vychutnám realizační tým. Přesvědčovali mě, ať Kovaříka vystřídám. Já odpověděl, že umí být u klíčových věcí. A než jsem to dořekl, tak tam byla šibenice, takže kluci sklopili hlavy. Někdo prostě musí mít vždycky pravdu," s úsměvem vyprávěl kouč Jaroslav Veselý. „Tohle jsem nevěděl, trenér mi to říkal až po zápase. Udělal dobře," culil se Kovařík.

Za třešničku na dortu pak lze označit fakt, že Kovařík se trefil pod kotlem příznivců Bohemians, takže spustil opravdu bouřlivé oslavy. Celkově to pro něj byla teprve druhá branka v sezoně a první v Ďolíčku. „Zas tolik gólů nedávám, takže je ani tolik neslavím. Byl to ale fajn pocit. Jsme hlavně rádi, že se můžeme trošku zavděčit fanouškům po podzimu, kdy jsme doma moc bodů neudělali," připomněl halvbek klokanů první polovinu sezony, kdy Bohemians před vlastními fanoušky zvítězili jen jednou proti Zlínu (3:2). Pokud tedy nepočítáme tříbodový zisk z utkání proti Pardubicím, pro které tehdy sloužil Ďolíček jako domácí azyl.

„Bylo by to fantastické, ale dokud nebudeme v šestce, nemá cenu se o tom bavit. Teď musíme upevnit naši pozici a dostat se tam, Uvidíme, co pak přinesou závěrečná kola," pohlédl do budoucnosti Kovařík.