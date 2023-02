Holeš suverénně skočil do základní sestavy, Slavia s ním byla jistější. Ocenil Zafeirise

Coby člen základní sestavy vyběhl defenzivní záložník fotbalové Slavie Tomáš Holeš do utkání poprvé od 8. září minulého roku. Po pěti a půl měsících, konkrétně po 171 dnech. Červenobílí s ním proti Slovácku působili hned jistěji, nepříjemného oponenta do příležitostí nepouštěli. „Je to pro mě samozřejmě zpětná vazba, jsem hlavně defenzivní hráč. Jsem tam od toho, abych čistil prostor před stopery a zamezoval soupeřům v šancích,“ podotkl spokojený navrátilec.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Holeš v akci během zápasu se Slováckem, za ním je útočník Filip Vecheta. Foto : Vlastimil Vacek, Právo