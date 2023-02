Přesvědčivá výhra, těší jubilanta Trpišovského. Santos mimo sestavu? Slavia si nemůže dovolit výkyvy

Záleží to na něm, jsme tým, který si nemůže dovolit výkyvy. Musíme do každého zápasu jít na 100 procent, není prostor na chyby. Je to podobné, jako když jedete na křižovatce. Také nemůžete devatenáctkrát dávat pozor a na dvacáté si říct, že to dobře dopadne. Když Santos chce, dokáže zahrát skvěle, ale problém je v pravidelnosti. Ví, že s Teplicemi nebyl zápas dobrý, důvěru týmu a nás si musí zasloužit. Pak je otázka, jestli to ještě vůbec dokáže. A jestli ho ostatní na hřiště případně pustí. Potřebujeme hrát se zaujetím jako dnes. Teplice pro nás byly hodně velké zklamání, nejsme zvědaví, aby někdo odvedl poloviční práci. Až bude připravený, třeba mu dáme prostor, ale uvidíme.