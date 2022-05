Hororová přestřelka v režii polského sudího a VAR. Hned třikrát zasáhl do třaskavého šlágru

Tedy, ono nešlo o verdikty rozhodčího od sousedů povolaného k řízení třaskavého duelu, jako spíše o výpomoc videa a mužů obsluhujících VAR. Do průběhu střetnutí totiž zasáhli hned třikrát...

Frankowski ukázal bez váhání na penaltu a Staňka obdařil žlutou kartou. Po chvíli debat a diskusí mu to ale nedalo, takže se vydal k monitoru, kde názor změnil. „Gólman zasáhl míč," glosoval Frankowski pro 02 TV, proč netrval na svém a odvolal pokutový kop i žlutou pro Staňka.

Možná i proto po tomto momentu znervózněli nejen aktéři utkání a obě lavičky s nimi, ale i polský arbitr. „Bylo to na něm vidět. Byl nervózní a zbytečně vstupoval do hry," vytýkal Frankowskimu kapitán Pražanů Ondřej Kúdela.

V nastaveném čase, kdy už duel spěl k bezgólové remíze, se uchýlil polský rozhodčí k výpomoci videa zase. Nejdřív poté, co Olayinka a Kúdela pálili na bránu hostů a před Staňkem vznikl nepřehledný závar.

„Sledoval jsem, zda se nehrálo rukou, zda nešlo o případný zásah rukou některého z plzeňských hráčů při střelách slávistů. V reálu jsem si faulu Beauguela nevšiml, to až u videa jsem viděl, že zasáhl protihráče nohou mezi ramenem a hlavou. A nohou, kterou měl hodně vysoko," zdůvodnil Frankowski své rozhodnutí.

„Byli jsme půldruhé minuty od toho, abychom zápas zvládli. Ale nezvládli jsme to a z lavičky nemůžeme ovlivnit, jak rozhodčí situaci posoudí," reagoval domácí trenér Jindřich Trpišovský na moment předcházející vyrovnávající trefě.

„Sudí měl píšťalku v puse a věděl, o co jde a co chce udělat. Od VAR měl potvrzené, že šlo o penaltu, i když podle mého se o ni nejednalo," líčil domácí kapitán Ondřej Kúdela, co z tváře a počínaní polského rozhodčího vypozoroval.