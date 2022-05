Sudí chtěl pískat, lamentoval kapitán Slavie nad penaltou pro Plzeň

Slavia, krátce opojená pocitem prvního místa, spadla zase na druhou příčku. A dívá se na Plzeň s odstupem dvou bodů. „Penalta pro nás? Kdyby Hovorka neuhnul, tak ho Beauguel kopnul do hlavy. A penalta proti nám? Zapadlo to do kontextu, jak sudí vedl celý zápas. Hodně zvláštně. Bylo na něm vidět, že je nervózní. Hodně vstupoval do hry. Před zápasem k nám mluvil, pak způsob rozhodování s jeho slovy nekorespondoval," zlobil se Kúdela, který se chystal na penaltu už v průběhu první půle.