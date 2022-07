Horváth k prohře Plzně: Někdy je lepší dostat bůra, aby si mužstvo uvědomilo, že všechno není ideální

Někdy je lepší dostat bůra, aby si mužstvo uvědomilo, že všechno není ideální. Protože v zápasech, kdy se vyhrává, taky není všechno ideální, ale úplně to tam nehledáte. Tohle se po utkání se Str. Truidenem říct nedá.

V sestavě bylo hodně změn, možná proto jsme nezvládli standardky. Druhá půle byla po prostřídání o dost lepší. Dali jsme gól, měli jsme další nadějné situace. Ale pochopitelně, spokojeni být nemůžeme. Soupeř hrál tříobráncový systém dobře, my jsme byli v první půli všude pozdě, spíš jsme bojovali sami se sebou.

St. Truiden měl takové dva hráče... No, jak to říct. Někdy je zkrátka potřeba koukat, do jakého souboje jít nebo nejít. Hrozilo zranění. Zaplaťpánbůh se nic nikomu nestalo.