Hovorkovi skandoval Eden vestoje. Trpišovský: Hráč pro velký evropský fotbal

Další působení v pražském celku tak rozhodně není vyloučené. „Pevně v to doufám, takový plán je. Cestu začal, chce se rozvíjet a chtěli bychom, aby u nás začal u akademie a pak třeba u A-týmu. Seděli s ním Přemysl Kovář, Jiří Bílek i Jaroslav Tvrdík. Je potřeba, aby si dodělal některé kurzy, my mu cestu chceme umožnit," rozpovídal se pak o svém dlouholetém svěřenci Trpišovský.

O tom, že Hovorka plánuje skončit, se dozvěděl asi před třemi týdny. „Pro mě je to smutné, znám ho osm nebo devět let, nikdy neměl jiné zranění, nebyl ani nemocný. Jediné absence byly kvůli kolenům, o to je to smutnější. Už v Liberci z něj bylo hodně týmů nadšených, ptala se na něj Fiorentina nebo PAOK. Zranění ho strašně zabrzdila, byl to hráč pro velký evropský fotbal," pokračoval Trpišovský.