Trpišovský: Zafeiris a Ševčík jsou nenahraditelní. Na Juráska jezdí nejlepší skauti věhlasných klubů

Byl klíčový příchod Zafeirise, který ještě v první půli nahradil zraněného Jakuba Hromadu?

Pomohlo nám to, Christos hru rozhýbal a zlepšil přechodovou fázi. Pomohl také Petru Ševčíkovi, jenž byl na tvorbu hry do 30. minuty sám a neměl moc s kým jít do kombinací. Tato dvojice byla motorem většiny našich akcí.

Uvažoval jste, že ho dáte do základu?

Zohledňovali jsme program během reprezentační pauzy, zapojil se k nám až do čtvrtečního tréninku. Dali jsme spíš přednost hráčům, kteří zde byli, Petr Ševčík pak minutáž v reprezentaci neměl tak vysokou. Program byl tedy hlavním důvodem.

Jste s výkony 20letého Nora více spokojený, když naskakuje jako střídající hráč?

Byla dohoda, že ho budeme zabudovávat postupně. Má skvělé věci, ale někdy, když hraje od začátku, má hluchou pasáž třeba 15 až 20 minut. Když už hráči soupeře méně dostupují a nehrají tolik na kontakt, tak se projeví jeho variabilita. Dnes měl skvělou střelu levačkou. Gól by byla přidaní hodnota, má však jiné úkoly, jsem spokojený s jeho výstavbou hry. S Ševčíkem jsou pro nás nenahraditelní, jako jediní dokáží zvládat úkoly v předfinální fázi. Zafeiris přenese na ostatní zdravě sebevědomí, když si dokážou vzít těžký míč, proti Olomouci to ukázal průnikem středem hřiště.

⏲️ KONEC | VÝHRA ✅ ČISTÉ KONTO ✅ TŘI BODY ✅ Sigmu Olomouc porážíme 4:0 po gólech Micka van Burena, Ondřeje Lingra, Ivana Schranze a Václava Jurečky! 🙌 #slaolo pic.twitter.com/mSH0uA58a1 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 1, 2023

Jak vás potěšil výkon Ivana Schranze, jenž na levém křídle nahradil distancovaného Petera Olayinku?

Byl to takový falešný Peter se vším všudy. Má gól a asistenci, v první půli byl jedním z našich nejlepších hráčů. Nahradil Petera ve všech stránkách, i v tom, že ztratí balón a chce ho co nejrychleji získat. Po dobu absence Olayinky je hodně pravděpodobné, že bude nastupovat na jeho pozici.

Aktuální situace kolem Davida Juráska, kterého se údajně zajímá lisabonská Benfica?

Nerad komentuji odchody. Na Davida jezdí a ptá se hodně týmů, posílají své nejlepší skuty. Z věhlasných lig a klubů, jeden tým z Portugalska je opravdu mezi nimi. David má lepší data a statistiky než třeba hráči z Premier League. Typologicky levých obránců moc není, jeho progres je neskutečný. Pro nás momentálně nenahraditelný hráč, přirovnal bych ho k Alexi Bahovi, trochu to je závislost na jejich hře. Říkám si, jaké by bylo krásné zažít Alexe na jedné straně a Davida na druhé, i když se to možná stane.

Takže Slavii bez Davida Juráska si představujete jen těžce.

Máme a budeme mít velké cíle, budou nás čekat kvalifikace o Evropu, tým bez něj si momentálně představit neumím. Víme, jak je těžké pro nás hráče jako Bah nebo předtím Vladimír Coufal nahradit. Když hrajete do plných, jsou krajní obránci v ofenzivě klíčoví. Uvidíme, co přinese léto. Je to spíš otázka na Přemysla Kováře a Jiřího Bílka, já ani nechci slyšet, kdo se na Davida jezdí koukat, abych na to nemyslel.

Podobně to vnímáte i kolem Ondřeje Lingra?

Všichni víme, že za rok mu končí smlouva, jednání probíhají. Už tři sezony zde odsloužil, služby klubu odvedl, na druhou stranu myslím, že Slavie mu sedí jako přišitá. Hrozně si ho vážíme. Přál bych si, aby byl lídr a tahoun Slavie i reprezentace, aby smlouvu prodloužil a dával za nás dál góly.

Plzeň opět ztratila, vidíme boj o titul už jen mezi Slavií a Spartou?

Nemyslím si, přijde nadstavba, čekají nás těžké zápasy. Liga je hodně vyrovnaná, můžete ztratit kdekoliv. Plzeň má zkušeného trenéra a kvalitní tým, bude chtít do boje o titul promluvit. Někdy je to otázka jednoho dvou dobrých duelů, nikoho bych neodepisoval. My se musíme soustředit hlavně na sebe.

I kvůli tomu vysoká výhra na startu poslední a nejdůležitější části sezony jistě potěší.