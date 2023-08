Hráči měli na výpadek právo, tvrdil po nezdaru ve Zlíně teplický kouč Frťala. Mrzí ho zahozené tutovky

„Zahozené šance nás hodně mrzí, byť samozřejmě nemůžeme vědět, jak by se utkání vyvíjelo, kdybychom třeba jednu proměnili. Každopádně to byly důležité momenty. Asi jsme někoho v prvním poločase urazili a nebylo nám přáno,“ přemítal zklamaný Frťala.

Odmítl, že by jeho fotbalisté Zlíňany, kteří figurovali před víkendovým kolem nejvyšší soutěže v tabulce na posledním místě, podcenili. „Hrozně moc jsme chtěli navázat na předchozí solidní výsledky. Štve nás, že se nám to nepovedlo. Hráči měli ale na výpadek právo. Nejsme tým, který by byl schopný udržet týden co týden nadstandardní výkonnost,“ nezlobil se Frťala příliš na svoje fotbalisty. „A je nutno vzít taky v úvahu velmi dobrou hru Zlína. Dělal nám značné problémy,“ ocenil soupeře.