Hráči pro bundesligu? V Česku jich má nejvíce Slavia, míní trenér

Z kádru mistrovské Viktorie Plzeň vsadí na tutovku v podobě brankářské jedničky Jindřicha Staňka, na druhé místo zařadí možná trochu překvapivě stopera Václava Jemelku, jenž do západočeského klubu zamířil ze Sigmy Olomouc, kde ho vedl právě Saňák. „Hráli by tam určitě dobře," okomentuje viktoriánské duo. „Věřím i Lukáši Kalvachovi, ale ten by musel jít do mužstva, které hraje výstavbový fotbal," konstatuje.

Vyjmenovávat hráče Slavie, kterým by slušela německá nejvyšší soutěž, to by bylo na dlouhý seznam. „Takových hráčů je tam hodně. Samozřejmě záleží kde, není bundesliga jako bundesliga," upozorní kouč s tím, že konkurence v ambiciózních celcích Bayernu či Dortmundu je obrovská a šance dostat se právě tam je spíše menší.

Řeč přišla i na Spartu, kde vidí Saňák potenciál v mladých hráčích jako jsou Kryštof Daněk a Adam Karabec. „Myslím, že i Honza Kuchta by tam měl svoje uplatnění," tvrdí kouč. „Máme spoustu kluků, kteří by tam mohli hrát, ale museli by mít taky trochu štěstí, aby je někdo viděl a chtěl je trenér."

