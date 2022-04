Hradec ani potřetí v sezoně s Baníkem neprohrál. Nejsem překvapený, pousmál se Koubek

„Nepodali jsme dobrý ani klidný výkon. To je třeba si říct a nelhat si. Chybělo tomu hodně, byť jsme se Buchtičem v prvním poločase a pak v závěru zápasu dostali do šancí," nebyl po týdnu znovu spokojený trenér Baníku Ondřej Smetana.

Nejblíže ke gólům měl v domácím dresu David Buchta, obě ale vyřešil špatně. „I když to z naší strany nebyl optimální výkon, měli jsme tři šance, z toho já dvě. Měli jsme z toho vytěžit více," litoval Buchta, jenž se do první gólovky dostal po výborné kolmici Kuzmanoviče. „Rozhlížel jsem se komu to dám, ale nikoho jsem neviděl, tak jsem to chtěl prostrčit okolo brankáře, ale už byl blízko, asi jsem měl rychleji střílet," mrzí Buchtu.