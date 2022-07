"Na svém postu patří k tomu nejlepšímu, co je v druhé lize k mání. Je to výborný hráč, co se týče organizace a čtení hry. Je soubojovým typem, který má navíc vynikající defenzivní i ofenzivní hru hlavou," řekl sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou.