Šťastný Petrášek: Slavil jsem postupy i Polský pohár. Ale titul je něco extra!

Postup do Ligy mistrů. Před pár lety to bylo totální sci-fi, ale teď už ne. Víme, že postoupit do Champions League lze, ukázala nám to například čtyřikrát Viktorka Plzeň. Jestli bude mít Raków štěstí na soupeře v předkolech, proč by se nemohl do Ligy mistrů dostat. Bohužel polský pohárový koeficient je nízký. Pro polské kluby je obecně složité kvalifikovat se do základních skupin evropských pohárů. Věřím však, že Raków je natolik silný, že toho schopen je.