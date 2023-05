GLOSÁŘ Z RIGY: Utajené opomíjení Vejmelky. Nebo je to součást geniálního medailového plánu?

Jsou to teď kruciální otázky v debatách hokejových příznivců: Proč už dvakrát dostal v brance příležitost Šimon Hrubec a proč naopak Karel Vejmelka, jinak gólman z NHL, zatím – v mnohých očích až nedůstojně – jen vysedává na střídačce nebo tribuně? A zvlášť tyto „pivní disputace" zesílily po pondělním Hrubcově vystoupení, o němž také kouč Jalonen řekl, že „nebylo stoprocentní". Ne, nikde není psáno, že s Vejmelkou mezi tyčemi byste pár hodin po zápase s Lotyšskem před českou ambasádou žádné květiny nenašli, tedy že s ním v zádech by to bylo jisté vítězství. Nicméně je poněkud tajemné, když je z 25 českých hokejistů jediným, kdo ještě na šampionátu neodehrál ani minutu. Co za tím může vězet?