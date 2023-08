Hradec pokřtí vysněný stadion. To dělá fotbal fotbalem, zní z týmu o boomu

Přichází velký den pro město pod Bílou věží, celý Hradec Králové se třese na to, že místní fotbaloví Votroci pokřtí vytoužený nový stadion v ligovém zápase proti Českým Budějovicím, který začíná v sobotu v 18.00. Celému klubu a všem fanouškům se splní vize, o které se v místě na soutoku Labe s Orlicí snilo desítky let. „Je to pro nás čest,“ váží si asistent hradeckého trenéra Stanislav Hejkal toho, že právě on a celý současný tým může být v hlavní roli přítomen slavnostní události.

Foto: David Taneček, ČTK Fotbalový stadion v Hradci Králové.

Boj s časem Hradec vyhrál. Skoro do poslední chvíle se řešilo, zda stihne být do soboty 5. srpna nový malšovický stadion ve stavu, aby prošel kolaudací a mohlo se na něm hrát. Definitivní posvěcení přišlo až tři dny před zápasem. „Upřímně, moc jsme to neřešili. Vždycky říkám, že co se má stát, se stane. Věřili jsme, že to dopadne a budeme hrát doma. Teď už se všichni strašně těšíme," říká pro klubový web záložník Votroků Petr Kodeš, který byl v prvních dvou zápasech v družině trenéra Jozefa Webera kapitánem. Je tedy dost možné, že tým přivede s páskou na ruce i proti Budějovicím. Působivá aréna s kapacitou 9300 míst a tradičními „lízátky" je samo sebou vyprodána, po vstupenkách se ve středu zaprášilo během krátké chvíle. Město tepe fotbalovým boomem a radostným očekáváním. „To dělá fotbal fotbalem. Jsem rád, že fanoušci v Hradci jsou správně hladoví. Řekl bych, že teď drželi šestiletý půst, jelikož Hradec byl čtyři roky ve druhé lize a další dva potom v azylu Mladé Boleslavi. Teď jsme ale konečně opravdu doma, na domácím stadionu v Malšovicích a strašně se na to těšíme," září Hejkal. Pod lízátky, která tak dobře známe 😎 pic.twitter.com/dWSemgLvrZ — FC Hradec Králové (@FCHradec) August 3, 2023 Na mužstvu bude, aby historický den vyšperkovalo povedeným výsledkem. „Vzhledem k tomu, že stadion bude vyprodaný, tak věřím, že kulisa bude fantastická a lidi nás poženou za vítězstvím. Na Budějovice ale musíme dát pozor, měly stejně těžký los jako my. Dynamo je nepříjemný soupeř, jde o mužstvo, které umí kombinovat, nečeká nás nic lehkého," míní Kodeš. Votroci v prvních dvou extrémně těžkých kolech urvali bod v Plzni, předtím prohráli na Slavii.