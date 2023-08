Potvrzeno! Hradec bude hrát v sobotu doma

Dílčí kolaudace stadionu byla klíčová. Pokud by totiž Votroci nemohli hrát proti Českým Budějovicím doma, museli by strávit celou podzimní část v azylu v Plzni. „Stavební práce ale tímto nekončí, stavbu jako celek město převezme až po získání kompletně všech kolaudačních rozhodnutí, současně se bude pokračovat na odstranění dílčích nedodělků a vad, které město se svým správcem stavby eviduje," uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Dohodu mezi městem a stavebním konsorciem o převzetí a užívání části stavby stadionu schválili hradečtí zastupitelé 1. srpna. Dohoda je důležitá z toho důvodu, že smlouva o dílo, kterou dříve město uzavřelo se zhotovitelem stavby, předpokládala převzetí stadionu jako celku. Vzhledem k současnému stavu stavby ale nešlo dílo kompletně převzít, a tudíž by nebylo možné odehrát první zápas doma. Podle radnice proto město muselo přijít s alternativním návrhem, kdy by bylo možné převzít jen části stadionu a ke stávající smlouvě o dílo tak uzavřít dohodu o podmínkách převzetí a užívání části díla. Dohoda stanoví, za jakých podmínek a za co bude dál - i ve vztahu k převzaté části - odpovídat zhotovitel, uvedli zástupci města.