Weber oslavil jubileum, odnesly to džíny. Hradec bod z pekelného startu ligy bere

Po gólu Ondřeje Šašinky v nastavení druhého poločasu propukla na lavičce Hradce euforie. Sám Weber předvedl výstavní skluz. „Dvoustý zápas krásný. Oslavu odnesly jen džíny, koleno je snad v pořádku," usmívá se trenér, jenž dříve působil v Mladé Boleslavi, Karviné nebo Českých Budějovicích.

Na lavičce Východočechů je od nové sezony a rozlosování ho příliš nepotěšilo. Minulý víkend prohrál Hradec 0:2 na Slavii, ve druhém kolem zavítal do Plzně. „Musím říct, že z rozpisu jsme šťastní nebyli. Kdyby mi před dvěma týdny někdo řekl, že budeme mít po dvou kolech bod, bral bych ho," vysvětluje Weber.

V závěru utkání ve Štruncových sadech prožil několik infarktových momentů. Nejprve inkasovaný gól, následně neproměněnou penaltu, kdy Daniela Vašulína vychytal nohou plzeňský brankář Jindřich Staněk.

„Vašulín to kopl špatně. Věděl jsem, že to bude mít těžké, prodleva mezi písknutím a zahráním penalty nepomáhá, byly to snad čtyři minuty. Nezkoncentroval se dobře. Je mi to líto, na druhou stranu pak za to vzal, vybojoval aut a podílel se na vyrovnání. A samozřejmě oceňuji vynikající zákrok Staňka," uznává Weber.

V tu dobu už byl na hřišti i střídající Šašinka. „Jsou určeni hráči, třeba jindy. Jsem útočník, chci dávat góly a příště se o penaltu přihlásím," netají své ambice do dalších klání. Nakonec se ale sám stal hrdinou, když z poslední akce duelu doklepl hlavou za čáru nadýchaný centr Adama Gabriela. „Pamatuji si, jak mi říkal jeden trenér, že obránci to rádi čopují na zadní tyč. Gába to tam skvěle dal. Chtěl jsem přeskočit obránce a nefaulovat, to se povedlo," popisuje střelec. A o jakého kouče šlo? „Pan Martin Svědík," zmiňuje s úsměvem trenéra z jeho dřívějšího působiště na Slovácku.

Sečteno a podtrženo, poslední pasáž zápasu nabídla rozhodně víc než úvodních 80 minut dohromady. Webera mrzí jen pasivní začátek a následně nevyužité možnosti, jak se dostat do šancí. Hodně aktivní byl na pravé straně Gabriel, ale finální fáze Hradci zkrátka drhla.

Po inkasované brance z kopačky plzeňského kapitána Lukáše Hejdy v 81. minutě už vrhnul Hradec všechny síly do ofenzivy. „Přeorganizovali jsem hru, mužstvo za to vzalo. Byl vidět obrovský morál, že chceme vyrovnat, a nakonec se to povedlo," těší trenéra. „Bylo to z obou stran velice bojovné utkání. Víme, že se Plzeň trápí střelecky, my po startu na Slavii chtěli urvat nějaké body, abychom šli v dobré náladě do domácího utkání. Odmakáno a jen tak dál," přitakává Šašinka.

Třetí kolo Fortuna ligy by měl Hradec odehrát v sobotu na nově otevřeném domácím stadionu. To v posledních týdnech nebylo vůbec jasné, nakonec se však zdá, že stavba dostane všechna potřebná povolení a schválení, aby se duel s Českými Budějovicemi na východě Čech uskutečnil.