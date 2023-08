Hradec prodloužil v Ďolíčku venkovní mizérii. První půle byla špatná, zlobil se kouč Weber

„Nevím, čím to je, že se nám venku nedaří. Říkáme si pokaždé, že chceme sérii zlomit, urvat body. Bohužel se nám to nedaří. Buď máme špatný vstup do utkání nebo si necháme dát góly v závěru, viz Ostrava. Dokážeme třeba i vyrovnat, jako na Bohemce, ale vzápětí inkasujeme a položíme se,“ litoval Kučera, který pohotově z jedné srovnal v Ďolíčku na 1:1.