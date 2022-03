Hrubý mohl vedení Zlína navýšit, ale tutovku zahodil. Moje chyba, kaje se po prohře s Plzní

Co jste udělal tváří v tvář plzeňskému gólmanovi špatně?

Plánoval jsem zamířit na přední tyč. Trefil jsem však Staňka do břicha. Moje chyba. Kdybych zvýšil na 2:0, asi by se zápas vyvíjel jinak.

Herně jste byli Plzni minimálně vyrovnaným soupeřem. Cítíte kvůli tomu z porážky frustraci?

Žádná prohra není příjemná. Tato bolí o to víc, že jsme byli v některých pasážích i lepším mužstvem. Vypracovali jsme si dost střeleckých příležitostí. Chtělo to proměnit víc než jednu. Zvlášť když si dal soupeř vlastní gól.

Za předvedenou hru se však stydět nemusíte...

To rozhodně ne. Jenže nejsme asi takovým týmem jako Plzeň či Sparta. V utkáních s nimi jsme v obou případech inkasovali krátce po přestávce, což by se nám určitě stávat nemělo. Ale ještě jednou opakuju, že kdybych dal na 2:0, o tomhle bychom se možná vůbec nebavili.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Václav Procházka ze Zlína a Aleš Čermák z Plzně v souboji o míč.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Čím si vysvětlujete nepovedené vstupy do druhých poločasů?

Těžko říct. Nemyslím si, že by to bylo vinou nižší koncentrace. Taky to může být souhra okolností. Netuším, zda se takové ruce, po níž sudí odpískal penaltu, dá vůbec zabránit. Pohyb je asi přirozený.

Nařídil rozhodčí Černý klíčový pokutový kop za Dramého ruku proti vám správně?

To bych raději ponechal bez komentáře.

Takže žádnou křivdu necítíte? Závěr utkání provázely značné emoce.

Sudího nechci vůbec řešit. Od toho jsou jiní. Fotbal je kontaktní sport, emoce k němu patří.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Pavel Bucha z Plzně a Cheick Oumar Conde ze Zlína.Foto : Dalibor Glück, ČTK

V zápase jste si nepomohli standardními situacemi...

Je to škoda. I já jsem dva přímé kopy zahrával. První tam nějak proletěl, ale Jindra Staněk asi čekal, kam míč půjde. Nebyla to úplně razantní střela. S druhým by měl možná víc práce, avšak balon některý z obránců Viktorky dobře vyhlavičkoval.

Jak se změnila hra ve druhé půli po příchodu plzeňského útočníka Chorého?

S Beauguelem měla Viktorka na hrotu dva urostlé bijce, což bylo pro nás nepříjemné. Oba navíc umějí hrát s balonem. I na tuto variantu jsme se ale připravovali. Popasovali jsme se s tím dobře. Do ničeho podstatného jsme hosty po změně stran nepustili. Bylo to možná i tím, že dali brzy z penalty druhou branku a poté se dopředu příliš nepouštěli. My jsme ale podle mého názoru odvedli slušnou práci. Jenže Plzeň umí vyhrávat i tehdy, když se jí herně příliš nevede. Je natolik zkušená, že z minima dokáže vytěžit maximum.

Váš náskok na jedenáctém místě ligové tabulky na barážové příčky není velký...